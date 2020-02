7 asja, mida mehed naiste puhul rindadest seksikamaks peavad

Hääl

Väga paljud mehed peavad naiste puhul vägagi seksikaks just häält. Olgu see armsa ja süütu tooniga või siis madalam ning siidisem, meeste kõrvade jaoks võib su hääl olla justkui muusika.

Juuksed

Sa oled ehk seda märganud, kuid hästihoolitsetud juuksed tõmbavad mehi nagu magnetiga. Pole vahet, kas su kiharad on lokkis, blondid, rastapatsides või lühikesed - kui sa nende ees hoolt kannad, siis on su juuksed vägagi seksikas lisandus kõigile muudele kaunitele omadustele.

Tagumik

Juba kuulsad laulusõnad ütlevad: «Mulle meeldivad kenad kannid ning ma ei valeta.» Räpisõnad räägivad universaalset tõde - mehed naudivad kauneid tagumikke. Pole ka ime, et näiteks Kim Kardashian ning tema kõiksugused kurvikad teisikud nii populaarsed on. Poistele võivad küll tissid muljet avaldada, ent tõelised mehed hindavad kaunikujulisi tagumikke.

Stiil

See ei pruugi küll välja paista, ent tegelikult tüübid pööravad päris palju tähelepanu sellele, kuidas sa välja näed. Isegi kui tegemist pole moeteadliku meesterahvaga, siis stiilne naine meeldib kõigile. Mehele meeldib näha, et sa moodustad oma visuaaliga terviku ning tunned end omas nahas hästi. Ükski mees ei tee nalja selle üle, kui kannad eelmise hooaja käekotti, kuid talle meeldib teada, et kui kuhugi koos lähete, siis näed sa ta käevangus kena välja.

Huumorisoon

Tihti pole mehe jaoks naise juures mitte midagi seksikamat, kui hea huumorisoon. Kuttidele meeldib väga, kui neiud nende naljade üle naeravad, olenemata sellest, kui klišeelised need olla võivad. Ent veelgi enam armastavad mehed naist, kes oskab naljakas olla. Huumorisoonega naised on kuumad ning on väga heaks seltskonnaks kõiksugustel muidu igavaks kiskuvatel hetkedel.

Hinnanguvaba suhtumine

Kindlasti on mitmesuguseid visuaalseid või iseloomulisi omadusi, mis naisterahva jaoks potentsiaalsele kohtingukaaslasele kriipsu peale tõmbavad. Ent kui sinu puhul on tegemist naisterahvaga, kes suudab välimusest mööda vaadata, siis hindavad mehed seda väga. Mehed hindavad väga kõrgelt naisi, kes pole pealiskaudsed ning näevad nahapinnast kaugemale, muuhulgas ka iseloomu, intelligentsi ning huumorisoont.

Sarjaeelistused