Tuludeklaratsiooni saab esitada juba praegu

Üks olulisemaid muudatusi on tänavu see, et tulumaksudeklaratsiooni saab esitada kuu aega kauem – kuni 30. aprillini. Elektrooniliselt saab tulusid deklareerida alates 15. veebruarist, aga paberil tänavu alates 17. veebruarist (kuna 15. ja 16.02 on nädalavahetus).