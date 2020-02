«Naistejutud» ⟩ Supertripper ja teisi suguhaigusjutte ehk üks oluline põhjus, miks mitte avalikus kohas tualetti kasutada

Külas on Synlabi spetsialistid Kaspar Ratnik ja Jelena Rudžko, kes räägivad nii suguhaiguste avastamise ja diagnoosimise köögipoolest kui ka sellest, mis üldse on selles vallas tänapäeva meditsiinis kõik võimalik.

Nii saame teada, et on olemas supertripper! Eriti aga peaksid täna saatele tähelepanu pöörama kõik mehed, kes usuvad, et pole tarvis kontrollis käia. Haigusi, sealhulgas suguhaigusi, kannavad inimesed - nii mehed kui naised, sättumusest ja eluviisidest hoolimata. Minge kontrolli, sõbrad!