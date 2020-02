Reisija püüdis laibad lennukisse smuugeldada ja nimetas seda toiduks

Ameerika pagasikontrollis avastati ühe reisija asjade hulgast midagi veidrat, mis oli pakitud koera ja kassi piltidega pakenditesse. Reisija väitis, et see on kassitoit. Kassitoit see paraku polnud: kotikestesse oli pakitud pisikesed surnud linnukesed. Võimaliku linnugripiohu tõttu saadeti pakendid otsekohe tuhastamisele.