Emakakaelavähi esimene tunnus, mida ei tohiks maha magada

Õnneks on uuringud näidanud, et vähemalt Ameerikas on hakanud emakakaelavähi suremus igal aastal paari protsendi võrra vähenema. Peamine põhjus on võimalus teha pap-testi, mis aitab naisorganites tekkinud muutustele kiiresti jälile jõuda. Emakakaelavähk tabab naisi enamasti vanuses 35-44 aastat.