Pilguheit eelmise aasta sotsiaalmeediale politseiniku mätta otsast

«Muret ei ole valmistanud ka uued rakendused. Populaarne TikTok on peaaegu iga noore telefonis olemas. Politseinikuna vaadates peegeldub sealt heatahtlikku huumorit rohkem kui teistes videote jagamist võimaldatavates platvormides. Äpi enda ülesehitus ja võimalused mõnes mõttes kutsuvadki kasutajaid sinna tegema naljakaid katsetusi, klippe ja videotrikke. Jah, mõned videod, mis Eesti noored on sinna pannud, ei ole olnud sobilikud. Näiteks kui 10-aastased twerk’ivad aluspükstes, siis see on hetk, kus lapsevanem peaks lapsega rääkima. On olnud ka mõni kiusamisevideo, kus noored alandavad kodutuid inimesi, kuid vaadates üldist pilti, siis see on suhteliselt harv juhus. Tean, et politseinikud on endale TikToki äpi alla laadinud, et olla kursis noorte tegemistega nende enda piirkonnas, ning äpi abil on nii mõnigi süütegu seetõttu lahenduse leidnud. Pahatahtlikkus ja vägivald ei ole üldiselt seal trendiks saanud. Pigem näeb just seal teistest platvormidest erinevalt eneseirooniat; eksimine ja selle jagamine on seal tavapärane, mistõttu ma julgen loota, et äpi kasutamine on kasulik ka noorte enesekindlusele.