Leia seksinipp, mida sinu sodiaagimärk valentinipäeval proovima peaks!

Tellijale

Jäär! Nüüd on aeg näidata oma kaaslasele just neid trikke, mida oled mõneks eriliseks päevaks hoidnud. Seda liigutust on kõige lihtsam teha nii, et üks tõstab teise üles ning lükkab vastu seina, sellele järgneb penetratsioon. Kui selline poos millegipärast sobiv pole või lihtsalt välja ei tule, võib alati ka lihtsalt vastu seina aktiivselt ameleda ning lasta oma kätel käia. Selle liigutuse võlu on justnimelt dominantsuses ja juhirolli võtmises ning saad oma partnerile näidata, kui kuumaks asjad täpselt lähevad, kui ohjad sinu käes on, vahendab Elite Daily.