Erutav elukutse, mida pornolehtedel enim otsitakse

MyJobQuote uuringu kohaselt trükitakse Inglismaal sõna «porno» Interneti otsingusse sisse 40 556 200 korda kuus. Tuleb välja, et õpetajate amet on kõige ihaldusväärsem elukutse, millest fantaseeritakse, siiski pole päris kindel, mis seda elevust tekitab.

Võiks arvata, et medõed on samuti üks populaarne elukutse, aga paraku langeb see valik alles kolmandaks. Google ütleb, et medõdesid on otsitud 9710 korda.