Kolumn ⟩ Heidi Ruul: miks mul ei võiks olla diivanikaunistusest mees?

Minu klassikaline elu siiani: ärkan hommikul üles ja tegelen enne lapse ärkamist aktiivselt kohvi manustamise ja meilindusega. Laps ärkab, siis on vaja kolm-neli tundi täiesti tema päralt olla. Kui ta lõunaund magama läheb, tegelen köögitoimetustega ja jätkan rügamist. Paar tundi hiljem on tirts jälle üleval ja nõuab kogu tähelepanu endale. Pole küsimustki: seda peab see armas olevus ka saama! Kuidagi nikerdan ma tema kõrvalt valmis õhtusöögi ja ülejäänud toimetustega ootan, kuni ta uuesti magama läheb. Siis on mul aega tegeleda pesumajandusega, koristamisega ja veelkord — töötamisega.