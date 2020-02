Tellijale

Keegi ei tee paremaid komplimente kui Kaksikud. Selle päikesemärgi juhtiv planeet on Merkuur, millel on tugev seos justnimelt suhtlemisega, seega on Kaksikud inimsuhetes väga andekad. Samuti on see õhumärk ääretult uudishimulik ning soovib oma kalli inimese hinge tõeliselt tundma õppida, seega kui Kaksik teeb sulle komplimendi, siis räägib ta sinu südame sügavaima sopiga. Läbi selle päikesemärgi silmade ning suu jõuavad sinuni parimad komplimendid, vahendab Elite Daily.