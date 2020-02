101-aastaselt mehelt paluti passile vanemate kinnitust

Giovanni Palmierole öeldi, et tal on vaja kohale kutsuda oma vanemad, kui mees proovis Põhja-Londonis, Islingtonis esitada taotlust, et ka peale Ühendkuningriigi Euroopa liidust lahkumist sinna elama jääda. Vabatahtlik Dimitri Scarlato aitas vana-vanaisal Palmierol oma passi vastavasse äppi skännida, ent tehnilise vea tõttu luges süsteem tema sünniaastaks 1919 asemel hoopiski 2019.