Lihtsad nipid immuunsüsteemi turgutamiseks

Tarbi toitainerikast toitu

Üks lihtsamaid viise oma immuunsüsteemi tugevdamiseks on vitamiinide ja mineraalidega rikastatud toidu tarbimine. Järgmised nõuanded pole mitte ainult maitsvad, vaid ka küllalt hästi kättesaadavad.

Kurkum – põletik on tülikas nähtus vigastuste korral. Samuti koe ja vigastuste paranemisel. Kui see kestab liiga kaua, võib ta põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Üks viis põletiku vähendamiseks on kurkumiinirikka toidu söömine, näiteks kurkumi. See mõjub hästi ka sinu seedimisele. Kurkumit võib lisada iga päev nii teele kui ka kasutada koostisainena toidu valmistamisel.

Tsitrus – C-vitamiin, mida leidub enim tsitrusviljades, nagu apelsinid ja sidrunid. Need mitte ainult ei kaitse sind keharakkude kahjustuste eest, vaid suurendavad kehas kollageeni tootmist ning aitavad võidelda gripi vastu. Apelsinimahla ostes veendu, et see oleks valmistatud 100 protsenti naturaalsest puuviljamahlast ega sisalda lisatud suhkruid või suhkruasendajaid.

Teise võimalusena on hea süüa suupisteks puuvilju, kuna need sisaldavad kiudaineid. C-vitamiini leidub ka lehtköögiviljades, nagu lehtkapsas ja spargelkapsas.

Jogurt – lisaks proteiini ja probiootikumide sisaldusele on jogurt (eriti madala suhkrusisalduse ja lisaainetevaba) täis immuunsüsteemi tugevdavaid mineraale, näiteks B2- ja B12-vitamiine, kaaliumi ja tsinki.

Lõpetage stressamine

Nagu vanasõnagi ütleb, siis stress tapab. Tegelikult täidab stress sinu keha adrenaliini ja kortisooliga ning «võitle või lenda» hormoonidega. Ehkki inimestele tundub, et stress on üks meie elu osi, siis liiga suur kogus stressi võib hoopiski sinu tervist kahjustada.

Üks viis stressitaluvuse suurendamiseks on igapäevaste lõdvestusharjutuste tegemine, millele ei kulu rohkem kui viis minutit.

Harjutused

Tervisest pakatava ja hästi toimiva keha tagab tugev immuunsüsteem. Selle saavutame regulaarse treeninguga. Kui alles alustad treenimisega, on kõige mõistlikum alustada 20-minutiliste treeningutega päevas viiel korral nädalas.

Mõned nõuanded treeningurutiini lisamiseks:

Toega istumine – see ei tähenda seljaga tooli seljatoele nõjatumist, vaid kükitamist nii, et selg toetub vastu seina. Eriti hea harjutus just neile, kes alles alustavad oma treeningutega.

Kükid – kükke on kõige parem proovida siis, kui oled selgeks saanud toega kükid (selg vastu seina), mis aitab sul oma lihaseid paremini istudes ja tõustes toetada.