Lihtsad nipid immuunsussüsteemi üles turgutamiseks

Kurkum - põletik on tülikas nähtus vigastuste korral. Samuti koe ja vigastuste paranemisel. Kui see kestab liiga kaua, võib ta põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Üks viis põletiku vähendamiseks on kurkumiinirikka toidu söömine, näiteks kurkumi. See mõjub hästi ka sinu seedimisele. Kurkumit võib lisada igapäevaselt nii teele kui ka kasutada koostisainena toidu valmistamisel.