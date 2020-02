Olulised põhjused, miks on partnerite suhte-eelne sõprus väga tähtis

Insider vestles suheteeksperdi, nõustaja ja kolumnisti April Masiniga, et teada saada põhilisi suhtele ja kohtingutele eelneva sõpruse eeliseid.

Saate suhtele läheneda vaid armunud inimese vaatenurgast

«Kui olete aastaid sõbrad olnud ning otsustate seejärel kohtingule minna, on teil võimalus oma partneriga üksteist tundma õppida hoopis teisest vaatenurgast. Samuti ei pea te mitte kunagi uuesti astuma esimese «Tere» sammu, mida peate tutvumisrakendust kasutades või peol tutvudes tegema. Kõik kulgeb loomulikult.»

Olete teadlik oma partneri veidrustest, pahedest ja elukorraldusest ning ei pea nendega uuesti leppima

Masini sõnul on sõprusest välja kujunenud suhtes üldiselt vähem riske, sest oled oma partneri eluga juba kursis. Ta lisas, et see on nii palju lihtsam, kui oled kursis kaaslase töö, perekonna, huvide ja igapäeva elus toimuvaga, sest nende teadmiste baasilt on tekkinud juba teatud usaldus.

«Te ei pea end hulluks mõtlema, millised on partneri harjumused ja kas nad teie ellu sobituvad. Teate täpselt, milline teie partner on ning oskate arvestada ka harjumustega, mis teile tegelikult ei meeldiks,» rääkis naine INSIDERile.

Vabanete kallima perekonnale ja sõpradele tutvustamise kohustusest

«Kuna olete olnud pikemat aega sõbrad, siis ilmselt on temaga tuttavad ka sinu perekond ning lähemad sõbrad. Nii väldite ka ebamugavaid küsimusi söögilauas ühiste tulevikuplaanide osas,» märgib Masini.

«Tihti on üks raskemaid suhte perioode partneri lastega kohtumine. Kui olete eelnevalt sõbrad olnud, tunnevad tõenäoliselt teid ka partneri lapsed, mis muudab olukorra nende jaoks vähem traumeerivaks.»

Eelnevalt koos läbi elatud rasked ajad ei tekita teie vahel uute raskuste ilmnemisel nii suuri pingeid

Üks põhjus, miks sõprus enne kohtinguid oluline on, on see, et tõenäoliselt olete koos erinevates olukordades viibinud, sealhulgas ka rasketes.

«Kui hakkate uute inimestega kohtamas käima, võiksite küsida, mida nad teeksid näiteks toidumürgituse korral ja olukorras, mil näeb sind nutmas pärast sõnasõda sinu ja ema vahel. Võiksite mängida uue partneriga seda mängu üksteise paremaks tundma õppimiseks,» soovitab ekspert.

«Sõbraga kohtama minnes tead ilmselt paljusid asju, mida ta on pidanud läbi elama. Samuti on tõenäoliselt teil selja taga ühiselt läbi elatud rasteid hetki. Seega võid kindel olla tema tugevates ja nõrkades kohtades.»

Võite vahele jätta mõningad ebamugavad üksteise tundmaõppimise etapid

Kellegi uuega kohtumine ning tutvumine võib olla lõbus ja informatiivne protsess. Kui aga olete partneriga varasemalt sõbrad, võite protessi soovi korral kiirendada, jättes vahele mõned tüüpilised esmaküsimused ja suunduda koheselt üksteise sügavamalt tundma õppimiseni.

«Teile on tekkinud reaalne eelis, mil teate oma partnerist piisavalt palju ja ei pea kulutama kolme või enamat kuud, et üksteist tundma õppida,» ütles suhteekspert Masini.

Teie vahel on tekkinud usaldus, mis on tervislike suhete üheks suureks osaks