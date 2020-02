Alkoholi tõttu kannatab Eestis iga seitsmes pere

11.veebruaril toimunud kolmepoolsel kohtumisel tõdes Jaak Valge, et alkoholitarvitamise ulatus on Eestis jätkuvalt probleem. «Alkoholi liigtarvitamist on teadvustatud mitmes kohas eraldi, mis demonstreerib, et tegemist ei ole pseudoprobleemiga. On hea meel tõdeda, et praeguse võimuliidu osalised on otsustanud selle probleemi üle tõsiselt aru pidada,» nentis Jaak Valge.