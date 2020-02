3 põhjust, miks partnerile just valentinipäeval esimest korda armastust avaldada

Suhteekspert Trina Leckie rääkis portaalile Elite Daily, et kõige olulisem asi armastuse avaldamise juures on mitte üle mõelda. "Kui tunded on nii tugevad, et võiksid kasvõi katustelt kallima nime karjuda, siis on see märk sellest, et oleks aeg seda ka kaaslasele öelda. Kindlasti soovib su partner samuti teada, kui elevil sa teie suhte pärast täpselt oled." Seega kattub eksperdi arvamus kuulsa ütlusega "Kui sa seda tead, siis sa tead." ehk inimene tunneb oma sees ära, millal on kõige õigem hetk midagi teha. Kui sinagi oled mõelnud, et võiks kaaslasele justnimelt neid kolme sõna öelda, siis miks mitte teha seda justnimelt sel reedel, valentinipäeval?

See pole klišee, kui seda tõsiselt mõtled

Inimesed kahtlevad vahel, kas valentinipäeval on ikka hea mõte esimest korda armastust avaldada, sest see tundub väga klišeeline liigutus. Ent sellega koos tuleb ka mõelda - kas sa mõtled neid sõnu tõsiselt? Kui jah, siis ei ole tegemist kulunud sõnadega. Armastusavaldus on midagi intiimset ja isiklikku just sinu ning kaaslase vahel, kellelgi teisel ei tohiks asjas üldse sõnaõigust olla. Kui sina tunned, et on õige hetk, siis lase käia.

See muudab tähtpäeva veelgi säravamaks

Kõige parem osa sellest, et on olemas romantikale ning armastusele pühendatud tähtpäev, on kindlasti see, et sa võid oma žestidega natuke suurelisem olla. Ehk soovid sa korraldada oma kaaslasele midagi ülimalt romantilist või veidi naljakat? Valentinipäeval on ühtmoodi tervitatavad nii südamekujulise pitsa tellimine kui viiuldaja palkamine, et too mängiks teie õhtusöögi kõrvale su kaaslase lemmiklugu. Kui on üks aeg aastas, kus ükski armuavaldus pole liiga grandioosne, siis on see justnimelt valentinipäev.

Kui sa oled valmis, siis tee see ära