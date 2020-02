Ihkad rohkem nutiaega? Siin on sulle mõned tõhusad nipid, mille abil peab telefoni aku kauem vastu

Üldjuhul on ekraan nutitelefonide puhul kõige energiakulukam komponent. Seadistades ekraani tavalisest tumedamaks, on võimalik säästa üsnagi palju energiat. Huawei Baltikumi kommunikatsioonijuhi Justė Karpavičiūtė sõnul on enamikel kaasaegsetel nutitelefonidel automaatne heleduse reguleerimise säte, mis vähendab ekraani heledust hämaramates tingimustes, kasutades selleks sissehitatud valgusandurit. See pole kasulik ainult telefoni akule, vaid säästab pimedates tingimustes ka inimese silmi.