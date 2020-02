Mürgine Internet ⟩ Laste seksuaalne väärkohtlemine tuleb lõpetada!

Seksuaalset väärkohtlemist ei tohiks ükski laps kogeda, kuid kahjuks seda juhtub lastega üle maailma. Seksuaalhuvi laste või neid kujutavate piltide vastu ei ole uus fenomen. Digitehnoloogia ja internet on lihtsustanud laste seksuaalse väärkohtlemise jäädvustamist, levitamist ja selle kättesaadavust. Möödunud aastal sai Interpoli andmebaasile teatavaks rohkem kui 1,5 miljonit laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat fotot ja videot, mille ohvriteks on pea 20 000 last üle maailma (Interpol, 2019). Sellise materjali valmistamiseks kasutatud laps on ohver, kelle tervist ja väärikust on julmalt kuritarvitatud. Videote ja piltide veebis ringlemine tähendab lapse seksuaalset väärkohtlemist üha uuesti ja uuesti. Samuti esineb risk, et laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat pildimaterjali fantaasiate rahuldamiseks tarbiv täiskasvanu võib säärase käitumise üle kanda ka reaalsusesse. Seetõttu on oluline tõkestada internetis säärase sisuga materjali levikut.