Iga neljas Eesti laps kogeb kiusamist: sinu kohus on sekkuda!

Uuringust selgub, et kõige enam puutuvad kiusamisega kokku 11–12-aastased lapsed, samuti kogevad kiusamist oluliselt rohkem vene keelt emakeelena kõnelevad lapsed. On selge, et kõigele annab hoogu juurde tehnoloogia hüppeline areng ning selle roll meie igapäevaelus. Tehnoloogia positiivsete aspektide kõrval tuleb kokku puutuda ka äärmiselt valusa teemaga – küberkiusamisega. Selle vastu seismiseks lõi Telia kolm aastat tagasi algatuse «Suurim julgus», mille eesmärk on tõstatada küberkiusu probleemi Eesti koolinoorte seas ja pakkuda abi, nõuandeid ja lahendusi küberkiusu vähendamiseks. Algatus sündis 2017. aastal Telia Eesti eestvedamisel koostöös Eesti Lastekaitse Liidu, Kiusamisvaba Kooli, Haridus- ja Teaduministeeriumi, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse, Lasteabi, veebikonstaablite ja noorteorganisatsioonidega.

«Kiusamist ei saa ühelgi juhul aktsepteerida. Kõige valusam on aga kooliealiste kiusamine, sest see võib jätta jälje kogu eluks ning mõjutab kõiki ümbritsevaid, nii klassikaaslasi, õpetajaid kui ka lapsevanemaid. Retsepti kiusamise ja küberkiusamise täielikuks väljajuurimiseks pole meil kahjuks jagada, ent tugineme Lastekaitse Liidu ja Kiusamisvaba Kooli spetsialistide teadmistele, kes ütlevad, et suurim jõud kiusamise peatamiseks on vaikival enamusel, kes saaks sekkuda. Kui vaid keegi kõrvalseisjatest oleks julge ega kardaks kiusatavat kaitstes oma sotsiaalset staatust kaotada, aitaks see kiusamist peatada ning annaks kiusatavale väga suurt tuge,» lausus Telia Eesti vastutustundlikkuse valdkonna juht Elo Võrk.

Telefoni- või internetikius on saanud pea sama tavapäraseks kui silmast silma suhtlus. «Mida aeg edasi, seda peenekoelisemaks kiusamine kooliseinte vahel muutub. Kübermaailm on avanud enneolematud võimalused, kahjuks ka võimaluse tõrjumiseks, tagaselja naljapiltide levitamiseks või pelgalt halvustavalt tagarääkimiseks. Just seesama särav kolme kaameraga mitmetolline käe külge otsekui liimunud imevahend kaotab igasugused piirid, andes võimaluse tungida kiusatava turvalisse ruumi, pöörata kogu maailm pahupidi ja siis jälle pärismaailmas teeselda, nagu poleks mitte midagi juhtunud. Teesklus pärismaailmas toimub samal ajal, kui me-ei-tee-ju-mitte-midagi-erilist suhtumine virtuaalses maailmas hävitab kiusatavas tema kõige ilusamat ja väärtuslikumat osa,» lausus Telia PR projektijuht Karl Gustav Adamsoo.

Laste internetikasutuse uuringust selgub, et viimase aasta jooksul kiusatud lastest koguni 77% on kogenud seda silmast silma ning 67% on kogenud telefonis või arvutis. «Internetis on kiusamise peamiseks väljenduseks vastikud või solvavad sõnumid, aga ka rühmast või mingist tegevusest väljajätmine. Samuti on levinud ähvardamine, vastikute ja solvavate sõnumite saatmine või nende üleslaadimine kohtades, kus teised võivad neid näha,» kirjeldas Võrk olukorda.

Muideks, abi on üsna lähedalt võtta – Eestis on suur spetsialistide armee eesotsas Lastekaitse Liidu ja Kiusamisvaba Kooliga, kes on valmis vaeva nägema, et meie noori kooliseinte vahel õnnelikena hoida. Selle toetamiseks on väga oluline, et süsteemne kiusuennetus poleks koolidele vabatahtlik hobi, vaid strateegia, et koolimajadesse mahuks palju tarkust ja veelgi rohkem empaatiat.