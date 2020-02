Hämmastav eksperiment ⟩ Ema kohtus virtuaalreaalsuses oma surnud lapsega

Chiang Ji Sung on naine, kes nõustus osalema dokumentaalfilmis «Ma kohtusin sinuga», mille kallal on vaeva nähtud juba kaheksa kuud. Selleks kasutasid arendajad Chiang Ji Sungi kadunud tütre, seitsmeaastase Nyoni fotosid, temast tehtud videoid ning hääle helisalvestisi. Et panna pilt liikuma, kasutati noore näitlejatari abi.

Ema ja tütre kohtumine toimus pargis, kus perekond sageli jalutamas käis. Park oli loomulikult virtuaalselt taasloodud. Nyon jooksis ema poole, lausudes: «Kas sa olid eksinud, emme? Kas sa igatsesid mind?»

Videost on näha, et liigutatud ema ei suuda pisaraid tagasi hoida ning tänu kompimiskinnastele. Ema ja tütar tähistasid koos ka tütre sünnipäeva, puhudes koogilt küünlad. Tütre sooviks oli, et ema ei nutaks enam kunagi.

Chiang Ji Sungi sõnul osales ta dokumentaalfilmis, kuna tahab toetada kõiki neid, kes on kunagi kaotanud lapse, õe-venna või ema-isa.

«Tema surmast on möödas kolm aastat ning nüüd ma usun, et peaksin teda veelgi enam armastama,» ütles Chiang Ji Sung. «Ma ei tohi alla anda ega kannatada, nii et kui ma teda kunagi [teispoolsuses] uuesti kohtan, olen enesekindlam.»

Ciang Ji Sung mõtiskleb, ehk oligi see, kus ta käis, tõeline paradiis. «Ma nägin Nyoni, kel oli minuga kohtudes naeratus näol. See oli lühike, kuid väga õnnelik aeg. Mu unistus täitus.»