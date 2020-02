Täiuslik nurrumootori tõug sinu sodiaagimärgile

Jäär – Burma kass

Jäärad on aktiivsed ja peavad olema pidevas liikumises, seda naudivad ka Burma kassid. Energilise ja lustlikku kassiga ei hakka Jääral kunagi igav.

Sõnn – Pärsia kass

Sõnn on tuntud usaldusväärsuse poolest. Kui soovid kellegi õlal nutta, on Sõnn su jaoks alati olemas. Pärslane on Sõnni jaoks ideaalne kaaslane, sest ka tema on loomuselt empaatiline ja astub alati ligi, kui oled rivist väljas.

Kaksikud – Birma kass

Hell, uudishimulik ja lahke on parimad omadussõnad, millega Birma tõukassi iseloomustada. Birmad vajavad enda kõrvale sama hoolitsevat kaaslast ja Kaksikud just sellised ongi. Kaksikud ja Birmad on täiuslik kooslus.

Vähk – Bombay kass

Vähid armastavad palju aega kodus veeta, lisaks meeldib neile olla sõpradega, perega ja loomulikult oma lemmikloomadega. Bombay kass on täpselt samasuguse loomusega – ta armastab oma lähedasi truult ja hoolivalt.

Lõvi – Siberi kass

Lõvi tähtkujuga inimesed on loomupäraselt autoriteetsed isiksused, mis muudab nad täiuslikeks juhtideks. Lõvid on enesekindlad ja kohati pisut domineerivad. Nende täiuslik karvane sõber on Siberi kass. Siberi kassid on tuntud ninaka isiksuse ja mängulisuse poolest.

Neitsi – Tokingi kass

Neitsid on üldjuhul väga töökad, lojaalsed ja õrnad hinged, mistõttu sobib neile kõige paremini Tokingi kass. Tokingi kass on tuntud temperamendi poolest, nad ihkavad tähelepanu, kiindumust ja Neitsid on just sobivad, kes suudavad seda kõike üheaegselt pakkuda.

Kaalud – Devonreks (Devon Rex) kass

Kaalud on tuntud selle poolest, et nad on kõige suhtes tänu- ja armastusväärsed. Nad on alati ümbritsetud suurepäraste, hingematvate asjadega. Seetõttu vajavad Kaalud oma kõrvale kaaslast, kes oleks delikaatne ja armsake nagu Devonreks seda on.

Skorpion – Sfinks kass

Skorpionid on veidi kärsitu loomusega, aga neid kiputakse tihti valesti mõistma. Nii Sfinksi kassid kui Skorpionid on tegelikult väga pühendunud, südamlikud ja lojaalsed tegelased – tasub võimalus ja aeg neile anda.

Ambur – Lumekäpaline

Amburid on väga lojaalsed ja alati olemas, kui vaja – lisaks on ka tema sõbrad sarnase olemusega. Amburi jaoks on kõige sobivam kass Lumekäpaline, sest nad armastavad seltskonda ja pidevat paitamist.

Kaljukits – Bali kass

Kaljukitsed on väga intelligentsed ja sügavamõttelised inimesed. Lisaks on nad tuntud oma juhtimisoskuste poolest. Kaljukitse jaoks on ideaalne kaaslane Bali kass, sest ka tema on emotsionaalselt intelligentne loom. Seda tõugu kassidel on tõesti anne inimeste meeleolu tunnetada ja oskus panna naeratama.

Veevalaja – Korati kass

Veevalajad kipuvad olema vaiksed ja rahulikud inimesed – neile absoluutselt ei meeldi tähelepanu keskpunkti sattuda. Nende kergekäeline ja rahulik isiksus nõuab neljajalgset kaaslast, kes on sama lahe: Korat! Korati kassid on häbelikud tegelased, aga ainult seni, kuni tuleb söögiaeg. Koraadid on omanike vastu hellad ja armastavad ning on suurepäraseks kaaslaseks.

Kalad – Jaava kass