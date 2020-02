Piilu püksi - mida jalgevahe naise kohta tegelikult ütleb?

LOOMULIK PÕÕSAS: Oled oma uskumustes tugev ning seetõttu inimesed kas armastavad või vihkavad sind. Sa kasutad sõnu nagu "sensuaalne" ning su kodumajapidamises puudub triikraud. Vihmased päevad on sinu meelest romantilised ning sa laulad duši all armuballaade. Ei vaja vist eraldi mainimist, et pead end feministiks, ent siiski meeldib sulle see, kui kaaslane su vahel välja sööma viib. Sa tellid oma lihatükid restoranis alati pooltoorena ning tõenäoliselt oled sa omaenda vagiinat peeglist vaadanud üle kümne minuti järjest...

MAANDUMISRADA: Sa näed alati äärmiselt korrastatud välja ning suudad välja kanda iga trendi, mida proovid. Sa pole pidanud ühelgi kohtingul enda eest maksma, vist, mitte kunagi. Sa lähened kõigele, mida teed, metoodiliselt ning seda seetõttu, et teed vaid selliseid asju, mille puhul sa tead, et need õnnestuvad. Enamik sinu poodlemiseelarvest jääb meigipoodidesse ning iga mees, kellega sa kunagi kohtingul käinud oled, imestab, et sul on tegelikult ropp suuvärk. Sa kannad ainult stringe ning sul on alati lõbus.

KOLMNURK: Sind ei huvita trendid, sest sa oled enamike asjade kohta juba ära otsustanud, kas need meeldivad sulle või mitte. Gwyneth Paltrow on sinu eluvalikute muusa. Sa loed kõiki raamatuid, mis troonivad edetabelite tippe ning ei lähe kunagi kuhugi, ilma, et sul oleks kaasas pudel kookosvett. Sinu korraldatud õhtusöögid on vaimustavad ning sa suudad võluda kohalikke igas riigis, kuhu lähed. Sa võid küll olla norivalt nõudlik jobu, ent sinu tehtud sünnipäevakingitused on parimad, seega ei suuda keegi sind lõplikult vihata.

EBAMÄÄRASELT RASEERITUD TUTT: Sa küll koostad "vaja teha" nimekirju, ent ei tee kunagi kõiki tegevusi lõpuni, sest sinu tähelepanu on kerge põnevamate asjadega kõrvale viia. Sinu kodu ning elu tunduvad alati korras ning klanitud, ent tegelikult peidavad endas mitmeidki segadusi - aga kelle asi, kui keegi neid nagunii ei näe? Sa võid olla veidi tuisupäine, seega kui sa otsustad midagi teha, siis teed sa seda ise - lõikad endale tuka, teed püksipaarist lühkarid, korraldad oma korteri ümber. Tavaliselt saavutad sa segaseid tulemusi. Õnneks oled sa enamasti üsna lõõgstunud ning rahulik, seega isegi kui midagi läheb valesti, ei lase sa ennast sellest liialt häirida. Igal nädalavahetusel avastad sa äkitselt, et soovid endale tätoveeringut.

ERIKUJUNDUS (VÄLGUNOOL, SÜDAMEKE): Sa otsid meelehetilikult tähelepanu ning oled selle nimel nõus tegema väga palju. Sa oled tõenäoliselt oma elus ühel või teisel hetkel teinud kõiki järgnevaid: alasti ujumas käinud, juukseid ootamatut ning erksat värvi värvinud, oma ema seenele saatnud, endast palju vanema mehega kohtingul käinud, poest midagi pihta pannud, baariletil tantsinud, amelenud mõne neiuga, et kutile silma jääda ning nutnud, et pääseda kiirustrahvist. Ent see pole tegelikult üldse halb: su sõbrad armastavad sind, sest nad teavad, et oled alati nõus nende ekse taga rääkima, aitad neil järjekorda eirates kõige kuumematesse klubidesse trügida ning oled nõus laenama neile kõiki esemeid oma laiaulatuslikust ja rikkalikust garderoobist. Ning mitte keegi - MITTE KEEGI - ei saa mälumängus paremaid tulemusi, kui teemaks on "Seks ja linn".

PALJAS: Sina ei tee midagi poolikult. Mõned peavad sind maailma suurimaks pedandiks, ent tegelikult peaksid end meelsamini perfektsionistiks. Sulle meeldib, kui kõik on organiseeritud ning korras, olenemata olukorrast, seega on lihtsalt igaks juhuks üles tehtud su voodi, nõudepesumasin on sul alati tühi ning su häbemekink on alati karvutu. Viimane on iseenesest huvitav nähtus, sest sa puhastad oma tolmuimeja filtrit ka tihemini, kui seksid, lisaks ei ole sul mitte kunagi elus tualettpaber otsa saanud.