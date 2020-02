Töötad liiga vähe? Huvitavad põhjused, miks ka see su tervisele kahjulik on

Tülpimus (boreout) sarnaneb oma sümptomitelt läbipõlemisega (burnout), kuid selle põhjus on pigem väljakutsete puudumine kui liigne töö, vahendab Ilta Sanomat.

Mõte sellest, et sulle ei kuhjata järjest töid ette, tundub paljudele nagu unelm. Kuid kui töö ei paku piisavalt väljakutseid, võib tagajärjeks olla tugev tülpimus (ing k boreout). See sarnaneb oma sümptomitelt läbipõlemisega, kuid tuleneb pigem väljakutsete puudumisest kui liigsest tööst.

Tülpimuse puhul saab töötaja oma töö tehtud mõne tunniga ning suurem osa töötaja «töökoormusest» kujuneb aja surnuks löömiseks, näiteks näilisteks koosolekuteks või arvutimängude mängimiseks või sotsiaalmeedias hängimiseks.

Selle tõttu on isegi kohtusse jõutud: 2016. aastal nõudis Prantsuse parfüümifirma töötaja Frédéric Desnard oma tööandjalt 360 000 eurot hüvitist, väites, et ta ei saanud ergutavaid ja piisavalt väljakutseid pakkuvaid tööülesandeid. Desnardi sõnul põhjustas see talle tõsiseid vaimse ja füüsilise tervise probleeme.

Tülpimuse all kannatavad töötajad on oma tööga keskmisest vähem rahul, nad töötavad halvemini ja teevad rohkem vigu. Lisaks puuduvad tülpinud inimesed sagedamini töölt, sest nad soovivad vältida tülpimuse põhjustajat.

Tülpimus põhjustab stressi

Uuringud näitavad, et tülpimus kahjustab heaolu sama palju või isegi rohkem kui läbipõlemine. Ajakirjas International Journal of Epidemiology avaldatud uuringus, milles vaadeldi enam kui 7500 Suurbritannia ametnikku, leiti, et sageli tülpimuse all kannatavad inimesed surid kaks kuni kolm korda suurema tõenäosusega südame-veresoonkonna haigustesse. Sarnaseid tulemusi on saadud ka teiste monotoonset tööd tegevate töötajate kohta.

Tegemist võib olla tööülesannete vähesuse või võimete alakasutamisega, kuid võib-olla veelgi tähtsam on see, et tööl puudub sisukus.

Teadlaste sõnul võib selliseid uuringutulemusi seletada tülpimusest põhjustatud stressiga, kuid veelgi enam on nende sõnul küsimus ebatervislikes harjumustes: tülpinud inimene jääb kergemini ebatervislike harjumuste, näiteks liigse joomise küüsi. Seda kasutatakse meeleolu tõstmiseks ja elu huvitavamaks tegemiseks.

Tülpimus suurendab ka hasartmängusõltuvuse riski. Lisaks on väga tülpinud inimestel suurem risk näiteks depressiooni, ärevuse ja söömishäirete tekkeks.

Tööpsühholoog Lotta Harju 2017. aastal avaldatud uuring näitas, et sarnane kogemus ei puuduta ainult tootvat tööd tegevaid töötajaid, vaid tülpimust esineb eri töökohtadel ja eri valdkondades.

«Tülpimuse põhjuseks võivad olla tööülesannete vähesus või ülekvalifitseeritus, kuid võib-olla veelgi suurem põhjus on see, et tööülesannetes on vähe sisukust,» arutleb Harju Soome väljaandes Ilta-Sanomat.

Kas tööleminek ei paku pinget?

Teie tööandja võib anda teile vägagi väljakutset pakkuvaid ülesandeid, kuid kui need ei tundu teile üldse mõistlikud, siis võib teid tabada tülpimus. Ja isegi, kui töö iseenesest töötajale sobib, võib ikkagi tekkida probleeme, kui seda ei saa teha nii hästi, kui sooviks, kas siis ülemäärase bürokraatia, pidevate vahelesegamiste või sotsiaalsete lahkhelide tõttu.