Eesti paaridel on keerulisem rahast rääkida kui teistel baltlastel

Sarnaselt ülejäänud Euroopaga, tunnetab veerand Eesti elanikest, et rahaasjad põhjustavad nende suhetes elukaaslasega pingeid. Kuid Eestis on paaridel raskem omavahel rahaasjadest rääkida kui teistes Balti riikides või Euroopas keskmiselt - 36 protsendil on keeruline oma elukaaslasega avameelselt rahast rääkida, samas kui Euroopas keskmiselt on see näitaja 23 protsenti, teatas krediidihaldusteenuste ettevõtte Intrum.