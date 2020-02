Tanel Padar: kui Eesti mees viib naisele lilli, siis on tõenäoliselt juhtunud midagi häbiväärset

«Millal sõbrapäev lahe oli? Kindlasti oli põhikoolis see kõige kirglikum aeg, kus ootasid valentinipäeva ja koolis oli postkast, kuhu pandi vahetunnis kaarte ja mida jaotati tunnis laiali. Vahest küsisid tunni ajal tualetti, aga tegelikult läksid salaja kirju viima neile tüdrukutele, kes polnud veel ühtegi sõnumit saanud,» meenutas muusik.

«Kaardid olid armas žest, aga ei kohustanud millekski – õhtul võisid kooli sõbrapäevapeol ikka tantsida sellega, kellega soovisid. Poistega toimus omavahel sõbralik võistlus, kes rohkem kaarte sai. Ajalugu vaikib, kas sain neid kõige rohkem... Puberteedieas meeldivad tüdrukutele vanemad poisid ja tüdrukutele endaealised tüdrukud, mulle saatsid millegipärast kaarte ka mitu aastat vanemad tüdrukud,» naeris Tanel.

Muusiku sõnul saab valetinipäeva tunde endas ja oma partneris – või sõbras, lähedases – tekitada iga päev. «Tore samas, et on üks konkreetne päev, mis niimoodi tähelepanu koondab. Suure tõenäosusega on juhtunud midagi vabandamisväärset, kui täiesti keskpärane mees, kellelt naine pole harjunud lilli saama, läheb tavalisel päeval või pühapäeval lilli viima. Sõbrapäeval saab seda teha südamerahuga, see on ametlik ja süütu,» kirjeldas ta.

Erilist tunnet saab Taneli sõnul tekitada väikeste asjadega: näiteks on neil peres isetekkinud sõnumite saatmise traditsioon. «Kuna Lauren elas Tartus, siis meil oli nii-öelda kaugsuhe. Poetasin kohta, kuhu kohe ei vaata, mõne armsa sõnumi – kotti, arvuti või rahakoti vahele. Võid olla kindel, et saad mingil hetkel kirja tagasi, aga sa ei tee seda sellepärast. Tead, et teed teise inimese päeva paremaks.»

Ta kirjeldas, et eriti suhte alguses, kui oled ülepeakaela armunud, siis tahad kogu aeg ühenduses olla. «Siin tuleb õnneks appi tehnoloogia. Üheks tähtpäevaks kinkisin Laurenile Apple Watch nutikella. Tore on see, et kui sa näiteks loengus oled, siis oma telefoni piiluda ei ole viisakas ja see segab liialt, aga kellaga saad sõnumi saata, mida saab kohe vaadata.»

Kas maiustustega saab meeste südameid võita? Jah ja ei, leiab muusik. «Mu pere läks hiljuti Tartusse ja leidsin kodust väikeseid Kalevi šokolaade. Panin need hunnikusse ja jätsin kirja vastu, et aitäh, aga ma šokolaadi ei söö, söön hoopis hea meelega kooki.»

Mida soovitada meestele, kes soovivad naisi üllatada, aga alles koguvad julgust? «Pruudile ikka julged üllatuse teha. Kui keegi meeldib, aga ei julge esimest sammu teha, siis tee seda «inkognito» ilma nimeta. Või siis ongi just tore, kui täiskasvanud inimene kirjutaks oma nimega kirja.»

Tanel Padari TOP 5 kingisoovitused:

1. Raamat. «Sa näed kohe, kui palju inimene sinust hoolib, kui oled talle kinkinud raamatu. Saad sellega anda vihjeid – kasvõi sõnumi, et sulle tundub, et ta peaks mingit kindlat raamatut lugema. Kui oled ise midagi lugenud ja soovitad edasi lugeda, siis on hiljem tore arutada. See omakorda annab eelise, kui järgmine kord mängitakse paaride vahel Aliast.»

2. Nutikell. «Vanarahvas ütleb, et kella kinkimine lähedasele on halb enne ja aeg hakkab tagasi tiksuma. Nutikellaga seda muret ei ole. Saan enda Apple Watchi siduda iPhone'iga ja samal ajal on minu kell ühenduses Laureni omaga, nii näed isegi üksteise südamelööke.»

3. Hommikusöök voodis. «Klassika, mida kingin tavaliselt siis, kui pole koduses keskkonnas. Kodus on koos ärkamine traditsiooniks saanud, siis on kummalgi oma tegemised ja vahel harva teen ka ise midagi süüa, sest reeglina pean juba hommikul kuskile kiirustama. Meile mõlemale meeldib putru süüa, aga kui sa seda iga päev teed, siis see pole eriline. Tavaliselt reisil või Eestis puhkamas üritan võimalusel teha selle žesti, et hommikusöök tuleb voodisse.»

4. Getaway-puhkus. «Neid toredaid natuke tsivilisatsioonist eemal olevaid armsaid kohti on Eestis päris palju, kus minna ja olla päriselt kahekesi. Nädalavahetus metsamajas on klassika.»