Nõuanded, kuidas lihtsamalt raha säästa

Sellise rakenduse eesti keelne versioon on samuti olemas. See kannab nime 1Money ning aitab sul lihtsalt ja tõhusalt oma rahaasjadel silma peal hoida. 1Money on täiesti tasuta, millele ei lisandu mingeid lisatasusid. Selle rakenduse plussiks on veel see, et saad soovi korral terve rakenduse parooli alla panna, et keegi sellele ligi ei pääseks.

Võta kasutusele ümbrikusüsteem

Selle lähenemisviisi korral saab maksta kõige eest vaid sularahas.

«Ma pole kindel, kas see on loominguline või vanakooli lähenemisviis,» tunnistab Test Prep Nerds'i asutaja Kristine Thorndyke. Test Prep Nerds pakub inimestele teste õppimaks paremini ressursse jaotama. Üks neist on MCAT.

Thorndyke ütleb, et karjääri alguses, kui oli just oma äri alustanud ning rahaline olukord oli kriitiline, säästis koos oma kallimaga tohutult raha kõige eest sularahas tasudes.

Ta ütles, et nad võtsid terve oma kuueelarve mahus sularaha välja ning panid kindlaksmääratud summad iga kategooria sildiga ümbrikutesse, näiteks toidukaubad, meelelahutus, korteriga ning jõusaaliga ja muu vajalikuga seotud kulud.

Nii mõnelgi korral avastasid nad, et olid mõne kategooria tarbeks vähem kulutanud kui esmapilgul arvasid end kulutavat. Kogusid ümbrikutest järele jäänud rahasumma kokku ning ostsid selle eest midagi, mis oli mõlema jaoks meelepärane.

«See ei ole strateegia, mida soovitaksin pikema ajaliselt kasutada, sest sularahaga arveldamine on praeguses maailmas küllaltki keeruline. Samas on see suurepärane viis näha, mille peale täpsemalt raha kõige rohkem kulutame ning kuidas eelarvet koostades reaalsusest erinevalt mõtleme,» tõdeb Thorndyke.

Osta oma riided kaltsukast

New Jerseys elav mittetulundusühingu Hope Loves Company asutaja Jens O'Donnel-Ames ütleb, et lõpetas mõneks ajaks poest uute rõivaste ostmise. Nüüd poodleb naine ainult ökokauplustes ning teise ringi poodides.

«Ma suuda isegi välja öelda, kui palju selline lihtne muutus minu rahalist olukorda parandas,» ülteb naine.