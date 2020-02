«Armastus on nagu telliskivi» ja teisi Lady Gaga tsitaate armastusest

Gaga avaldamas oma toetust LGBTQ+ inimestele 28. juunil 2019. aastal New Yorgis, Greenwich Village'is Stonewalli meeleavalduste aastapäevale pühendatud mälestusüritusel. FOTO: MPI43/Capital Pictures/MPI43/Capital Pictures/Scanpix

Oma pühendumisest enesearmastusele

Veel üks ikooniline tsitaat Gagalt pärineb taas aastast 2010, seekord intervjuust T Magazine'ile, kus laulja rääkis sõltuvuse seljatamisest, oma suhtest töö ning fännidega ja ka rambivalguses olemisest. Nimetades seda «Gaga raamatuks», ütles ta intervjuus oma elufilosoofia vägagi selgelt välja: «Gaga raamat ütleb, et kuulsus on su südames, kuulsus on seal selleks, et sind lohutada ning sulle enesekindlust ning väärtust anda, kui sa peaksid seda vajama. Ma tahan, et mu fännid armastaksid iseendid. Mulle tundub, et ma justkui sooviksin neid hüpnotiseerida, et mil iganes nad kuulevad mu muusikat, armastavad nad iseendid koheselt.»

Oma suhtest Taylor Kinney'ga

Aastal 2013 käis Lady Gaga Elleni saates ning jagas fännidele veidi infot oma suhtest Taylor Kinney'ga, öeldes, et ta on «imelik» ning et nende imelikkused täiendavad üksteist. «Me oleme lihtsalt poisid. Ma kannan tema pidžaamat, me sööme koos pitsat ning vaatame televiisorit. Seejärel mängin ma talle oma uut laulu ning küsin, kas talle meeldis. Ning see on meie igapäevane elu.» Paar astus suhtesse aastal 2011, nad kihlusid aastal 2014 ning läksid eri teid aastal 2016.

NFL Football - Super Bowl LIV - Kansas City Chiefs v San Francisco 49ers - Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - February 2, 2020. Lady Gaga and Michael Polansky leave after the game. REUTERS/Marco Bello FOTO: MARCO BELLO/REUTERS

Iseenda armastamise tähtsusest

Yale'i Ülikoolis aastal 2015 toimunud esinemise käigus kostitas Lady Gaga kuulajaid sellise tarkuseteraga: «Pole vahet, kui edukas sa oled, kui palju su elus on võimalusi, kuulsust, varandust, pole vahet, kui paljud inimesed sind aktsepteerivad, on ainult üks inimene, kes peab sind heaks kiitma - sina ise.»

Armastus on kõige keskmes, mida Gaga teeb

Aastal 2019 andis Gaga intervjuu ajakirjale Elle, küsitlejaks Oprah Winfrey isiklikult, ning selles usutluses ütles lauljanna sama, mida üheksa aastat tagasi. Rääkides oma kuulsa lihakleidi järellainetusest, mainis ta, kuidas Oscari võitmine pani tema talendi ta enda jaoks perspektiivi: «Sul on planeedil maa palju tähtsam missioon, kui lihtsalt inimestes oma veidrustega reaktsioone tekitada. Sinu missioon on inimestele oma kunsti kaudu anda selline armastuse vorm, mis neid tiivustaks.»

Lady Gaga ning Oprah Winfrey esinemas koos selle aasta alguses Floridas. FOTO: Jason Koerner/AFP

Tuletades fännidele meelde, et «Täht on sündinud» oli siiski armastuslugu

Kes suudaks unustada, et peale filmi «Täht on sündinud» ilmumist aastal 2018, tahtsid fännid Gagat kindlasti kaasstaari Bradley Cooperiga paari panna? Rääkides oma erinevatest loomingulistest projektidest armastuse teemal, ütles Gaga eelmainitud intervjuus Oprah'ga järgmist: «Me tegime armastusloo. Seega oli minu kui esineja ning näitleja jaoks väga oluline, et inimesed usuksid, et me olemegi armunud. Ning me tahtsime, et inimesed seda armastust ka Oscarite jagamisel tunneksid (toim. Gaga ning Cooper esitasid eelmise aasta Oscarite galal filmist pärit laulu, peale mida spekuleeris meedia väga jõuliselt nendevahelistest tunnetest). Me tahtsime, et armastus leviks otse läbi kaamerasilma igasse televiisorisse, kust meie esinemist vaadati. Me töötasime selle kallal väga palju, me töötasime päevi. Me panime kõik detailid paika - see oligi kavandatud kui esinemine.»

91st Academy Awards - Oscars Show - Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 24, 2019. Lady Gaga and Bradley Cooper perform «Shallow» from «A Star Is Born.» REUTERS/Mike Blake FOTO: MIKE BLAKE/REUTERS