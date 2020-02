Tellijale

Mitte kõik, kallis Lõvi, ei ole mõeldud kestma igavesti, vahendab Elite Daily. See mõte ei tee aga oluliste asjade kaotust kergemaks. Isegi kui sa oled juba leppinud mõne suhte katkiminekuga, võid sa ikka leida ennast minevikuradadel uitamast ning magusvalusas nostalgias kümblemast. Mis siis ikkagi valesti läks? Kuigi minevikus tehtud vigadest õppimine on oluline, siis tea, et kõik asjad juhtuvad põhjusega. Üks peatükk sinu elus lõppeb, et uus võiks saada alguse, seega võta minevikus omandatud tarkus kaasa ja liigu edasi.