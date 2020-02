Aasta esimene Merkuuri retrograad juba varjutab: kuidas sellest eluga välja tulla?

Kui Merkuur pöördub retrograadi, peame olema valmis, et ees ei oota just kõige kergem periood. Hetkel oleme retrograadi nö varjuperioodis, kuniks Merkuur 17. veebruaril täiesti retrograadi pöördub. See tähendab, et mõjusid on igapäevaelus juba märgata ja tunda.