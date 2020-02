Kuum või külm - kumb on parem leevendus lihasvalule?

Inimesed kasutavad sageli külma ja kuuma kompresse vaheldumisi. Enamasti ei teata, et nende kasutamisel on väga suured erinevused inimese organismile. Kuum kompress parandab vereringet, külm hoopiski piirab vereringe tegevust.

Kui asetate valutavatele lihastele külmakoti kohe pärast treeningut, võite aeglustada põletikuprotsessi ning vähendada valulikkust. Külmateraapia on eriti tõhus paistes või põletikuliste liigeste ravis.

Olenemata vigastuse tüübist, on kõige õigem teha külmateraapiat 48 tunni jooksul alates vigastuse tekkest.

Kuumateraapia (mis tegelikult on pigem soe, mitte liiga kuum teraapia) laiendab veresooni, mis soodustab vigastatud koha verevarustust. See aitab «avada» valusaid lihaseid ja neid lõdvestada. Parem vereringe tarnib teie lihastele rohkem hapnikku ja toitaineid ning eemaldab samal ajal lihastest piimhappe, mis on lihaste paranemiseks hädavajalik protsess.