Lugeja küsib, konsultant vastab: mida teha, kui tööandja ei luba töötajal kliendialas istuda?

Lihaspinge ja valu on ülekoormusele viitavad sümptomid, mille eiramisel võib aja jooksul välja areneda ülekoormushaigus. Pideva seismise või kõndimisega töö võib ülekoormata lihaseid, kõõluseid, sidemeid, liigeseid ja pehmeid kudesid, kui tervisekahjustuste vältimiseks ei ole rakendatud abinõusid või need reaalselt ei toimi. Kui teie arvates tööandja rakendatud abinõud ülekoormushaigestumist ei väldi ja töö ohustab tervist, millele osutavad ka teie tervisesümptomid, on õigus ja kohustus sellest tööandjat teavitada. Nii saab pöörata tööandja tähelepanu olukorra tõsidusele.