Billie Eilish võitleb öise ärevuse ja õudusunenägudega

Lauljatar tunnistas, et saab harva korralikult magada ning sageli segavad teda öised õudusunenäod nii palju, et see rikub terve järgneva päeva.

Küsimusele, kas ta on väga suur magaja, vastas ta: «Üldsegi mitte. Mul on pidevalt õudusunenäod. Vaevlen unehalvatuse ning öiste hirmude küüsis. See kestab terve öö kuni ärkamiseni. Tihti painavad need mind ka terve päeva.»

«Nad on andnud mulle paar head ideed laulude kirjutamisel»

Billie Eilish tunnistab, et unehäired on mõnikord osutunud väga inspireerivaks. Nende ajendil sündis ka tema laulu «Bury a Friend» video.

«Ma poleks ilmselt ealeski seda laulu kirjutanud nii nagu see lõpuks välja tuli, kui mul ei oleks olnud unehalvatust ja õudusunenägusid.»

Teismeliste seas täielikuks superstaariks kujunenud Billie Eilish tunnistas ajakirjale OK!, et tema ballaad «I love You» mõjub talle emotsionaalselt hävitavalt: «Oh jumal! See laul hävitas mind emotsionaalselt täielikult. Armastus on kohutav! Lihtsalt armud kellessegi ning ta võtab sinult üle kogu võimu sinu emotsionaalsuse osas. Muudab su tehtud otsuseid ning sinu mõtteviisi.»

Lauluga «Bad Guy» soovib Eilish oma fännidele teada anda, et tema pärast pole siiski põhjust muretseda.