Mitmenaisepidamise meistriklass: vahistati suli, kes abiellus 25 aasta jooksul 60 korda

Politseiametnikud ütlevad, et kohalikud tunnevad meest kui pagariõpetajat. Ta abiellus esimest korda 20-aastaselt. Pärast seda on ta abielus olnud veel jahmatavad 60 korda. Tekib küsimus, et kuidas ta küll jõudis? Vastus on lihtne: rahaahnus paneb rattad käima.

Mees kasutas abielude sõlmimiseks võltsdokumente, mille peal oli info, et ta on kas vallaline või just leseks jäänud. Suli võeti kinni tänu tema abikaasa Rosy Khanumile, kes esitas mehe kohta avalduse. Ka Rosyga abielluti võltsdokumenti kasutades. Dokumentide järgi oli mehe nimi Shaheen Alam.

Peale Rosyga abiellumist nõudis mees äialt kaasavara, ent too saatis ta pikalt. Hiljem varastas mees Rosy vennalt 80 000 Bangladeshi takat (umbes 860 eurot) ja põgenes. Olgu mainitud, et sellise summa kokkukraapimiseks tuleb seal riigis vaeva näha keskmiselt aasta, olenevalt palgast ilmselt kauemgi.

Hoolimata sellest, et mees abiellus 60 korda, oli tal vaid seitse last. Ta abiellus vaid rahalistel põhjustel ja kui noos käes, püüdis ta ruttu lahutada, et järgmine potentsiaalne tuluallikas leida.