7 looduslikku valuvaigisti alternatiivi

Kurkum

Vürtside armastajad teavad täpselt, kui kasulik kurkum on: maitseküllane ja kuldse värviga. Lisaks maitsele on kurkum ka võimas antioksüdant ja põletikuvastane aine. Kurkumi omadused hoiavad ära rakkude vabade radikaalide kahjustuse ja vähendab rakkudes tekkivat turset. Kurkum mõjub sama võimsalt nagu ibuprofeen.

Pajukoor

Pajukoor on tegelikult üsna sarnane valuvaigistile, kuna sisaldab aspiriinile sarnaseid aineid. Inimesed on pikka aega pajukoort närinud, et valu ja palavikku leevendada ning põletikku alandada. Tänasel päeval ei pea ühe vana paju juurde minema, sest koort müüakse kuivatatud kujul, millest teed teha, või kapslina.

Kuna pajukoor on aspiriiniga niivõrd sarnane, on sellel ka sarnased kõrvaltoimed. Pikaajaline kasutamine ärritab magu, suurendab veritsushäireid ja aeglustab neerufunktsiooni. Lapsed ei tohiks seda üldse kasutada ning seda ei soovitata ühildada teiste valuvaigistavate ravimitega.

Epsomi sool

Epsomi sool ehk magneesiumsulfaat on suurepärane lihasvalude leevendaja. Magneesiumil on oluline roll valusignaalide ajust kehasse saatmisel. Samuti aitab see reguleerida lihskrampe ja vähendada depressiooni sümptomeid.

Puljong

Looma kontidest keedetud puljong ei ole tänapäeval võib-olla enam nii populaarne. See mitte ei tähenda, et loomsest tootest tuleks maksimum võtta, vaid see on hea lisaallikas kollageeni, proliini, glütsiini ja glutamiini saamiseks, mida mujalt on keeruline saada. Kontidest, luuüdist ja nahast tehtud puljong sisaldab palju toitaineid, mis leevendavad valu. Aminohapped ja proliin vähendavad põletikku, aitavad kaasa lihase kujunemisele ning parandavad kudesid.

Nelk

Nelk on magus ja vürtsikas ravimtaim, mis aitab valu leevendada. Nelki saab sisse süüa või valukohale kompressina panna. Paljud inimesed kasutavad nelki peavalude, artriidi ja muude põletikuvormide, sealhulgas hambavalu leevendamiseks. Nelk võib isegi seenhaiguste puhul hea olla, ehkki selle kohta oleks vaja rohkem uuringuid.

Varemerohi

Varemerohu juured ja lehed sisaldavad allatoniini ja rosmariinhapet. Rosmariinhape on see, mis vähendab põletikku ja leevendab valu, aga allatoniin kiirendab uute naharakkude teket. Varemerohtu kasutatakse enamasti välispidiselt.

Kuum ja külm

Et see toimiks, tuleb toimida õigesti. Valusale kohale sobib midagi külma väga hästi. See mitte ei vähenda ainult põletikku, vaid muudab ka valuliku piirkonna tuimaks. Jääd ei soovitata otse nahale panna – aseta see alati salvrätiku või õhukese rätiku sisse. Lase jääl umbes 30 minutit peal olla ja las valulik ala soojeneb seejärel toatemperatuurini. Seejärel pane peale midagi kuuma. Kui külm leevendab turset, siis kuum lõdvestab lihaseid.