Meeste eri ⟩ Kuidas semudega paar õlle teha, et naine ei toriseks

1. Mõtle hoolega, keda kutsud

Naised teavad väga hästi, et meestel on sellised sõbrad, kellega niisama rahulikult istuda või siis sellised, kellele tulevad alalõpmata mingid rumalad mõtted ja satutakse sekeldustesse. Mõni inimene kipub iga vaba nädalavahetust elama nagu see oleks elu viimane – kahtlemata satutatakse ka pahandustesse. Mõtle hoolega läbi, kellega aega veedad või lihtsalt püsi fookuses, mida teha, mida mitte.

2. Valige kaasahaarav tegevus

Kui inimesed lähevad baari, muutuvad nad seal veidi rahutuks. Rahutus olekus võetakse vastu mitte just kõige paremaid otsuseid. Selle vältimiseks mõelge välja mingi kaasahaarav tegevus, millele oma tähelepanu koondada. Ehk polegi baari minemine nii hea mõte ja suvine aiagrill oleks köitvam? Korraldage aias kirveviskamise võistlus, sest see on ühteaegu füüsiline ja võistlushimu tekitav. Loomulikult veenduge, et kogu tegevus oleks võimalikult turvaline (ka naabrite suhtes).

3. Peovalvur

Kirveviskamise võistluse korraldamise juures pole mõistlik liiga palju juua – te ei taha ju halvimal juhul kellegi jalgadest ilma jääda? Valige seltskonnast inimene, kes oleks võimalikult objektiivne. Las tema peab valvet kõigi heaolu nimel: aitab kehvade otsuste puhul uusi valikuid langetada ja ei lase purjus sõbral rooli istuda.

4. Vindised sõbrad taksoga koju