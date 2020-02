Kõige ebameeldivamad armuavaldused - palun ära sina sedasi ütle!

Mõnikord lihtsalt on valitsev hetk nii eriline ja õige, et tundeavaldus tuleb suust loomulikuna välja. Ebaloomulikuks muutuvad asjad siis, kui planeerid ja mõtled üle ning punnitad armuavaldust vägisi, sest «teised ju teevad seda».

Siin on mitte just kõige paremad viisid, kuidas kallimale «ma armastan sind» öelda:

Läbi sõnumi või e-kirja

Sedasi jääb teisele osapoolele arusaam, et armuavalduse tunne on ebaoluline. Lisaks ei tea sa ju, kuidas ta kirjutatule reageerib – te ei saanud vaadata teineteisele silma, suudelda ja sa ei saanud kuulda, kuidas ta samaga vastab.

«Mulle tundub, et ma vist armastan sind»

Kui ise usud, et tunded on päris, siis ütle need enesekindlalt välja. Ebalev viis jätab õhku tundeavalduse tagasivõtmise võimaluse.

Seksi ajal või kohe pärast seda

Armastusehormoon muidugi möllab ja selle ajel võib suust mida iganes välja lipsata. Aga kas see on just õigem hetk armastuse avaldamiseks? Vali pigem mõni teine intiimne olukord, mis poleks seksuaalvahekord.

Avalikus kohas

Need kolm maagilist sõna on kõige parem öelda kusagil rahulikus kohas, kui avalikus melus. Kaaslane võib avalikus kohas ehmuda, ega oska kuidagi reageerida, sest olukord pole piisavalt intiimne.

«Ma armastan si…su naeratust»

Täiesti tobe on poole lause pealt ümber mõelda! Ole hetkeks valmis ja ära kõhkle.

Pere ja sõprade ees

Mis oleks halvim, mis võib sellises olukorras juhtuda? Kaaslane näiteks ei tunne sama või pole valmis samaga vastama ja sa pead teiste ees piinlikkust tundma.

Avaldad lauluga

Armastuse avaldamine laulu abil võib olla romantiline, aga kaaslane ei pruugi seda tõsiselt võtta, kui esitad seda suvalisel karaoke õhtul. Ta võib arvata, et see on lihtsalt laul. Ütle tundeavaldus enda sõnadega otse välja.

Telefon või kõnepost

Sulle võib tunduda romantiline, kui jätad talle kõneposti teate, mida ta saab pärast hiljemgi kuulata ja meenutada. Sa ehk ei usu, aga võid tunda veelgi suuremat õnne, kui ütled talle seda otse, mitte teisel pool toru.

«Mulle armastan sinuga aega veeta»

See pole õige viis armastuse avaldamiseks, sest sa ei saa vastuseks midagi enamat, kui «mulle meeldib sinuga ka aega veeta.»

Kingitus