Raheli rasedus: välismaal on lapsi saada kohutav

Tellijale

Hea küll, suur vahe tuleb sisse sellest, et ma ei räägi mitte lihtsalt välismaast, vaid ikkagi USA-st. Euroopas elame me ikka väga parempoolses maailmas ja oleme sellega nii ära harjunud, et ei peane isegi enam tähele. Jah, natuke võtab vinguma küll, kui võrrelda oma bruto ja neto palganumbrit, aga samas ei ole maksude maksmine asi, mille peale keegi üleliialt mõtleks.