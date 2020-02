4 ohumärki kohtinguportaali profiilides

Võõra inimesega kohtingule minnes ei ole võimalik enda ja tema sobivust kuidagi ette ennustada. Ehk on tegu pikemas või lühemas perspektiivis lausa ohtliku inimesega? Nüüd peab inimene potentsiaalset kaaslast hindama vaid kohtinguportaali profiili järgi, ent ka sealt on võimalik leida potentsiaalseid ohumärke. Ainult profiili järgi ei peaks küll arvamust välja kujundama, kuid see ütleb inimese kohta siiski palju ning oma kõhutunnet usaldades leiad sealt kindlasti juba esmase mulje. Järgnevalt jagame nelja märki, mille osas silmad lahti hoida, vahendab Elite Daily.

1. Teil on vastukäivad uskumused või kõlblustaju

Kohtinguskeenel ringi liikudes tuleb kindlasti endale korrutada seda, et mitte kõigi inimeste sisemised väärtused ei ole päris samad. Kui sulle tundub kellegi profiili lugedes, et sinu ja tema baasuskumused elust ei sobi kokku, siis on see juba täiesti piisav põhjus, et tutvus sõlmimata jätta. Pealegi - alati on järgmine profiil. Ning järgmine kandidaat.

2. Temast õhkub nartsissistlikke tunnusjooni

Olgem ausad, internetist kaaslase otsimine on eriti sobilik neile inimestele, kes suudavad ennast meeldivalt presenteerida, isegi siis, kui loodud mulje on läbinisti vale. Enesekindluse ning arrogantsi vahelt jookseb läbi aga peen joon, seega kui paned tähele, et inimese profiil on otsast otsani täis vaid juttu temast endast, siis on see ohumärk. Oma saavutuste välja toomises ning heade isikuomauste reklaamimises ei ole midagi halba, ent kaaslane võiks tunda huvi ka sinu vastu.

3. Tema huvid panevad sind muretsema

Kui sina oled vegan, ent sulle vaatab profiilist vastu jahirelvaga lihagurmaan, siis võite te küll kokku sobida, ent start on kindlasti vägagi kivine. Samamoodi võib eemaletõukavalt mõjuda ka inimene, kes suitsetab või tarbib alkoholi või muusuguseid mõnuaineid, kui sind sellised tegevused üldse ei paelu. Erinevused küll rikastavad inimesi ning nende suhteid, ent kui sinu esimene reaktsioon on inimese hobide või muu info peale kulmu kortsutada, siis ehk pole see kaaslane sulle mõeldud.

4. Sind ei paelu tema juures mitte miski