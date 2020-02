Nõuanded meeldejääva Sõbrannade päeva tähistamiseks

See on aeg, mil saate üksteisega jagada tingimusteta armastust, rõõmupisaraid, ohtraid naerupahvakaid ning meenutada armsaid ühiseid hetki.

Praegu on viimane hetk, mil võite veel Sõbrannade päevaks mõnda mõnusasse spaasse broneerigut saada. Kui seltskond ööbida ei soovi, võite mõelda ka mõne salongi külastamise peale, et kõik saaksid vastavalt eelistustele lõõgastava hoolduse.

Järjest enam on loodud erinevaid kursuseid või õpitubasid, kuhu on koos sõbrannadega eriti mõnus minna. See võib olla ükskõik milline. Joogast ja pilatesest kudumise ja kokteilide valmistamiseni. Valikuid on lõputult!