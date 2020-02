Kas klassikaline pulmatort on minevik? Populaarsust kogub midagi hoopis teistsugust

Üks võimalus külalistele soolast, kuid endiselt efektse välimusega pulmatorti pakkuda, on selle valmistamine nuudlitest. Jah, lugesid õigesti - nuudlitort on teema! Nimelt on Indoneesia ettevõte Tot Aw spetsialiseerunud just nuudlitortide tegemisele ja need ei jää oma välimuselt (maitse osas pead ei anna) tavapärastele pulmatortidele sugugi alla.