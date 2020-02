20 sekundi nipp vabastab kinnisest ninast

Meist igaüks on kogenud, kuidas nohu või köhaga on tööl üsna ebameeldiv olla. Esiteks seetõttu, et oled nakkusohtlik ja teiseks võtab ravi liiga kaua aega.

Ma loodan, et sul on 25 sekundit aega, sest see trikk aitab vähese ajaga jälle normaalselt hingama saada.

Tee nii:

1. Vajuta kindlaid punkte – alusta ülemistele hingamisteedele kerge surve avaldamist, surudes keelega vastu suulage. Seejärel vajuta kolme sõrmega ühe sekundi vältel kulmude vahelisele alale. Korda seda mitu korda, aga mitte kauem, kui paarkümend sekundit kokku.

2. Teine variant on hinge kinni hoida. Hoia sõrmedega ninasõõrmetest kinni, et õhku ei pääseks läbi. Aju saab signaali, et õhk ei pääse sisse, kuna miski blokeerib hingamisteed. See käivitab «puhastusreaktsiooni», mis avab blokeeritud nina.

See viimane nipp on nii lihtne ja sa ei kaota selle proovimisel midagi. Parimal juhul saad tulevikuks toimiva triki, mida alati kasutada.