Selena Gomez: Instagram hävitab minu põlvkonna inimesi ning nende identiteedi

Selena Gomez on Instagramis hetke seisuga üks jälgitavamaid inimesi ning kelle postitusi on vaadanud üle 167 miljoni inimese.

Küsimusele, kas lauljatar oleks valmis oma Instagrami kontot kustutama, vastas ta enesekindlalt: «Kuna kindlasti on palju inimesi, kes on saanud minu kontot jälgides negatiivset mõju, siis ütlen jah,» vahendab ajakiri Dazed.

«Kui ütleksin, et Instagram platvormina on tasakaalustatud ja ainult positiivse mõjuga minu põlvkonnale, siis valetaksin. Tegelikkuses hävitab sealne praegune seis minu põlvkonna inimesi ning nende identiteeti. Sellel põhjusel panin oma uue plaadi nimeks «Omapärane» (inglise keeles Rare), et ta ei püüaks samastuda teistega nagu Instagramis inimesed tihti püüavad.»

Hitiga «Lose You To Love Me» kuulsaks saanud Gomez otsustas 2018. aastal teha kaheaastase pausi nii Instagrami kui ka Twitteri kasutamisest. Ta tunnistas, et algul oli sotsiaalmeediasse naasemine küllaltki hirmutav ning edaspidiselt on otsustanud jääda vaid üksikute postituste postitamise juurde.