Hooldekodu täitis 85-aastase naise äärmiselt ebatavalise soovi

Seega, kui hooldekodu käivitas soovide puu algatuse, teadis Mavis kohe, mida küsida. Kuid selle asemel, et Mavist lihtsalt pingviine vaatama viia, astus hooldekodu sammu kaugemale – naisele korraldati kohtumine kahe pingviiniga, keda ta võis lausa sülle võtta.

Hooldekodu külastanud pingviinid Pringle ja Charlie, kes veedavad oma päevi tavaliselt Heythropi loomaaias, on harjunud inimestega kontaktis olema. Lõuna-Ameerikast pärit linnud on harjunud ka soojema kliimaga ning suudavad kohaneda erinevate keskkondadega. Pingviinipaar kohtub regulaarselt uute inimestega, osaleb töötubades ja hariduskõnelustel, mille eesmärk on tõsta üldsuse teadlikkust looduskaitseküsimustest kogu Suurbritannias.