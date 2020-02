Kuidas oma ära vajunud suhe taas särama lüüa?

«See pole sugugi haruldane, et teraapiasse tulevad inimesed, kes üksteist armastavad, kuid nad ei ole enam teineteisse armunud. Sageli on pikaajalistes suhetes «nõme elu» nende suhte üle võtnud ja see on üks suurimaid põhjuseid, miks enamasti lahku minnakse,» seletab Relate'i kliiniku juht Ammanda Major.

Paarid unustavad, mis neid armuma pani

«Sageli ilmnev nähtus on ka see, et inimestele on arusaamatu, kuidas eeldatakse, et inimene suudab olla samasse inimesse armunud oma elu lõpuni. Armastuse, usalduse, intiimsuse tunne ja seksi vajadus kõiguvad kogu elu jooksul ning neil on mitmeid lähedusetappe,» selgitab Kate Moyle, seksuaal-ja suhteterapeut.

«Ma arvan, et ebareaalne on oodata inimestelt lõpmatut järjekindlust. Samuti uskuda täiesti stabiilsesse suhtesse, mil puuduvad omad tõusud ja mõõnad.»

Olge realistlikud

«Muidugi soovite minna tagasi päeva, mil esimest korda kohtusite ning ei suutnud teineteisest käsi eemal hoida. Kuid teie elu oli siis teistsugune. Võib-olla ei olnud teil siis veel lapsi ning töö oli vähem stressi tekitav. Võib-olla oli teil rohkem sissetulekuid. Te ei olnud veel leidnud häirivaid külgi oma partneri juures.«

«Fakt on see, et te ei saa aega tagasi keerata, sest nüüd teate oma partneri kohta ilmselgelt rohkem kui kohtumise hetkel. Samuti selle kohta, mis tunne on olla pikaajalises suhtes selle inimesega, kellel sellised küljed eksisteerivad,» selgitab Major.

«See sõltub sellest, mida armunud olemine teie jaoks tähendab. Mõne terapeudi sõnul on armunud olemine tegelikult ainult paari kokkuviimine ja ajapikku see kaob. Samas ei tähenda seda, et inimesed ei pea oma partnerit enam põnevaks ega seksikaks.»

Olge uudishimulikumad oma partneri suhtes

Major ütleb, et võib tulla ette hetki, mil ärkate hommikul üles ning mõtlete «Me pole seda aasta aega teinud, mõtlen, miks see nii on.»

«Samuti kipuvad inimesed ülemõtlema, kas nad on kaotanud huvi oma suhtes toimuva kohta või kas elu on suhte nii kustutanud, et seda ei anna enam parandada. Kui hakkate oma suhtele tagasi vaatama, võite märgata kohti, kuhu oleksite võinud oma partneriga rohkem panustada. Kui inimesed saavad aru, kus need kohad olid ja millised nad oleksid võinud pigem olla, on neil oluliselt lihtsam teha edaspidiselt erinevaid suhet puudutavaid valikuid,» ütleb Major.

Pange paika suhte tõelised prioriteedid

Suhteterapeut Kate Moyle selgitab, et enamasti saavutatakse pikaajalises suhtes turvalisus ja mugavus suhte põnevuse ja uudsuse kadumisega.