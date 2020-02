Tellijale

Sõnn on kahe jalaga maa peal olev inimene, kes väljendab oma armastust peamiselt sensuaalsete puudutuste kaudu. Tema jaoks on füüsiline lähedus parim viis oma tunnetest märku anda. See maamärk armastab nii õrna puudutust kui ka pikka kaisutamissessiooni, sest Sõnni jaoks ei ole midagi meeldivamat kui enda jaoks armsa inimesega lähedases kehalises kontaktis olla. Ning kuna see sarviline armastab väga ka luksuslikku elu, siis tõenäoliselt leiab see kaisutamine aset Egiptuse puuvillast linadel, vahendab Elite Daily.