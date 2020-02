Tellijale

«Üks saateosa räägib jõhkrast kirvemõrvarist, kelle mees üritas teda tunde ja tunde vägistada, mille tulemusel tekkis naisel afektiseisund ja närvivapustus. Naine, kes lõi kuus korda oma mehele kirvega pähe, ei julge tänasel päeval ühegi mehega suhelda,» ütleb Lust. Mehed tunnevad mõrva sooritanud naiste suhtes hirmu. «Mees küsib naiselt esimesel kohtumisel, et ega too teda ära ei tapa? Tegemist on otseloomulikult vastuolulise teemaga, sest tapmisele puudub õigustus, aga keegi ei vaevu kuulama nende naiste lugu,» avaldab Lust karmi tõe. Šokk läbielatust on jätnud nii suure jälje, mille varjus paralleelselt kahetsustunne.