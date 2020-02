Vanematest lahutatud Liisa: nägin õudusunenägusid sellest, kuidas ema tuli meile järele, oli kuri ja andis peksa

Kolimise päeval oli millegipärast meeletult pikk praamijärjekord. «Kartsin nii väga, et ühest nendest paljudest autodest tuleb mu ema välja ja viib meid koju tagasi.» Sarnane hirm saatis Liisat veel mõne aasta ka uues kodus elades. «Nägin ikka öösiti õudusunenägusid sellest, kuidas ema tuli meile järele ja oli kuri, et ära läksime ning andis meile peksa. Ärkasin paanikahoogude pärast.»

Uus kodu oli aga kõike seda, millest Liisa oli unistanud. «See oli puhas ja hoolimist täis ning ma ei pidanud enam toidu pärast muretsema. Meil oli alati süüa.» Ka õppimine läks hooldusperre kolimisega paremaks ja Liisa hakkas saama häid hindeid. «Sulandusin nii hästi uude klassi. Mul tekkis juba esimesest nädalast selline tunne, et ma olen siia loodud. Kõik olid mu vastu nii sõbralikud.»

Päris kodu

Eriliselt hea meel on Liisal selle üle, et tema vend Erik saab suurema osa oma lapsepõlvest veeta nn normaalses peres. «Ta saab nüüd täisväärtusliku lapsepõlve, mida on igale inimesele väga vaja.» Liisa ütleb, et hoolduspere on täpselt nagu päris pere.

«Muidugi saan ma aru, et ema ja isa ei saa asendada. Ma ise üldse ei teagi, kes on mu pärisisa, aga ma võin öelda, et sain endale midagi veel paremat kui bioloogilised vanemad. Olen neile väga tänulik, et nad pakkusid mulle oma kodu. Hindan seda kõrgelt, et mul on lõpuks koht, kuhu mind oodatakse ja kus minust päriselt hoolitakse. Ma nimetan seda koduks.»

Liisa ütleb, et on oma hooldusperes õnnelik ning tunneb, et võib rääkida kõigest. «Nad toetavad mind ja on minuga ka siis kui on natuke keerulisemad või rasked ajad. Tean, et nad on alati minuga!»

Alles siis, kui Liisa hooldusperre jõudis, hakkas ta pühasid ja traditsioone armastama. «Jõuludest sai mu lemmikpüha.» Ta räägib, kui toredad need igal aastal on, sest kokku tulevad hoolduspere sugulased ja neil on võimalus koos meeleolukalt aega veeta. «Kõik sünnipäevad on siin peres tähtsad ning isegi kooliaasta lõpetamised. Meil on siis isegi lipp väljas!»

Peres on ka oma nn väiksed traditsioonid nagu pühapäevane sauna- ja supipäev ning vähemalt korra aastas käiakse kogu perega ühiselt Vembutembumaal lõbutsemas. «Kõige ägedam on see, et teeme kõike koos – olgu jõulud või ükskõik mis muu tähtpäev.»

Peale kodusoojuse on Liisa saanud ka elutarkust. «Mu hoolduspere vanemad on väga targad inimesed. Nad on õpetanud mulle, kuidas rahaga hästi ringi käia ning mida on mõtet osta ja mida mitte. Tänu neile oskan ka ise paremini majandada ja tulevikus oma pere eest hoolitseda. Veel on nad õpetanud mulle ausust ja seda, et igast olukorras on väljapääs.»

***

Aastas eraldatakse perekonnast keskmiselt 250 eri vanusest last, kes vajavad lühi- või pikaajalist hoolt. Liisa lugu on üks nendest paljudest. Põhjused, miks lapsed oma sünnivanemate juures ei saa elada, on erinevad – vanemate haigestumine või muu keeruline olukord, mistõttu vanemad ei saa oma lapse eest hoolt kanda.

Iga laps vajab peret, kodusoojust, armastust, mõistmist ja kuuluvustunnet. Iga lapse kõrval peaks olema turvaline ja hooliv täiskasvanu, kes võtab teda sellisena nagu ta on, kogu tema kogemuste pagasiga. Täpselt nii, nagu seda ka Liisa puhul.