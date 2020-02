Tartu kui taimse tänavatoidukultuuri pärl: 5 parimat söögikohta

Kui soovid seekord traditsioonilise seašnitsli asemel midagi põnevamat proovida, siis oled just õiges kohas. Taimne Teisipäev ristis hiljuti Tartu Eesti taimetoidupealinnaks, kuna taimsete roogade valik on siin eriti rikkalik. «Tartu toidukohad paistavad eelkõige silma julgete ja loominguliste taimsete katsetustega, mis on taskukohased ka tudengile. Menüüd arenevad pidevalt, kõik on nooruslik ja pead tõstab põnev eurooplaslik taimse tänavatoidu kultuur,» sõnas Taimse Teisipäev kampaaniajuht Anna Kaplina.

Siin on Taimse Teisipäeva tiimi viis lemmiktoidukohta taimseteks maitsenaudinguteks, mida tasuks proovida nii tartlastel kui ka külastajatel:

1. Gengöök

FOTO: Taimne Teisipäev

Ilmselt vaieldamatu lemmik nii tartlaste kui ka mujalt pärit külaliste seas on Gengöök. Sealt õhkab kohe eriti hoogsalt ülikoolilinnale omast meeleolu. Legendaarse Genialistide klubi allkorrusel asuv söögikoht pakub vaid täistaimseid toite. Iga päev on valikus üpris soodne päevapakkumine. Menüü on mitmekesine, pakkudes nii burgerit-vrappe, (toor)kooke ja maitsvaid suupisteid.

Lisaks on võimalik Gengöögist ka catering-teenust tellida. Laupäeviti saab sõpradega aga brunch'ile minna. Taimse Teisipäeva tiim soovitab kindlasti proovida legendaarset Ränduri burksi, mille vahel on mõnus ja mahlane sojakotlet.

2. Aparaat

FOTO: Taimne Teisipäev

Teine äärmiselt populaarne söögikoht on Aparaadiresto Aparaaditehases. Tõestuseks tõsiasi, et lauda sinna saada võib olla üpris raske. Kindlasti tasuks nädalavahetusel reserveeringu peale mõelda, kui pettunult välja kõndida ei soovi. Asja positiivne külg: tõenäoliselt on seal siis ka toidud maitsvad, kui huvi ei kao ja restoran pidevalt einestajatest kihab; pahupool muidugi, et toitude ooteaeg on pikk.

Menüüs on mitmeid taimseid toite alates bataadikrõpsudest ja lõpetades kreemise risotoga. Suu saab magusaks browniega. Aparaadiresto pakub iga päev ka maitsvaid päevapakkumisi, neist vähemalt üks on alati taimne. Põhimenüü vahetub üsna tihti, seega on kindlasti põhjust siia iga natukese aja tagant kaema tulla, et mõni uus ja põnev maitseelamus avastada.

3. Trikster Tihane

FOTO: Taimne Teisipäev

Kui Aparaadiresto on ülerahvastatud, siis tasub kohe kõrvale Trikster Tihasesse põigata. Päevapakkumiste kõrval on ka isuäratavate söökidega à la carte menüü, kust leiab ilmselt linna parimad bataadifriikartulid, mis nii mõnegi külastaja südamed võitnud.

Hetkel särab menüüs kurikuulus Beyond Meat burger. Taimsete toitude valik jääb küll lihatoitudele oma arvukuselt alla, ent midagi maitsvat leiab endale kindlasti igaüks. Ruumid on avarad, valgus hubane ja teenindus soe.

4. Ossu Burger

FOTO: Taimne Teisipäev

Kui rääkida tänapäeval burgerist, siis ilmselt ei meenu enam kellelegi kastmest tilkuv nn rotiburks. Ei, tänapäeval eelistatakse just selliseid burgereid, mis näevad taldrikul uhked välja ja mida tuleb vaat’ et isegi noa-kahvliga süüa. Tartus on üks vahva burgerimeka nimega Ossu, mis just sellist söögielamust pakubki.

Menüüd piiludes näeb, et väga suur osakaal on taimsetel toitudel: lisaks suurele valikule burgeritele, mille vahel on raske valida (Vöner? Beyond Meat? Krõbetofu? Oeh…), on võimalus proovida ka not dogi, vrappi või näiteks nachosid. Iga tänavatoitlase paradiis! Meie tiim soovitab kindlasti proovida midagi veidi erilisemat, milleks on mitte-kana burger. Krõbe ja mõnus amps! Lisaks on iga päev päevapakkumises üks burger või vrapp koos friikartulitega. Sest vahepeal tuleb ju endale ka patustamispäevi lubada, eks?

5. Kolm Tilli

FOTO: Taimne Teisipäev