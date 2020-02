Söögikord, millest ei tohiks vaimse tervise nimel loobuda

Teadagi on toidu ja vaimse tervise juures palju seoseid. Näiteks avokaadod aitavad toime tulla ärevusega ning mõned uuringud on tõestanud, et vegan toitumine võib vähendada stressi. Nüüd on uuringud selgeks teinud, et söögikordade, eriti hommikusöögi vahelejätmine või edasilükkamine võib suurendada depressiooniriski, vahendab Cosmopolitan.