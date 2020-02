Toetusavaldus Harryle ja Meghanile? Kuninganna Elizabeth II kandis erilist prossi

Paljud usuvad, et kuninganna Elisabeth II saadab oma stiilivalikutega salajasi sõnumeid, olgu need siis päevapoliitilistel teemadel või arvamusavaldus teiste maailma liidrite kohta, vahendab Elite Daily.

Prints Harry ja Meghan Markle teatasid hiljuti avalikkusele, et astuvad välja kuninglikust elust ning kolivad Kanadasse, kus on üks nende uusi residentse.

Meedia usub, et see pole ainuke toetusavaldus Sussexitele, sest ka vahetult peale ametlikku teadaannet Harry ja Meghani lahkumisest kandis kuninganna tavatut riietust. Nimelt on Elizabeth II kuulus oma pastelsetes toonides kostüümide poolest, kuid ühel pühapäeval kandis ta kaamelikarva komplekti. Seda seostatakse Meghan Markle'i seljas olnud samatoonilise Massimo Dutti riietusega, mida naine vaid paar päeva enne seda kandnud oli.

Kuigi mõned peavad kuninganna stiilivalikud ning aksessuaare lihtsalt rõivastuseks, väidab tema kauaaegne stilist Angela Kelly vastupidist. Oma memuaariraamatus «The Other Side of the Coin» (eesti k «Mündi teine pool») toob ta välja, et kuninganna riietus on tihti juba mitu kuud ette planeeritud ning selle elemendid on väga harva juhuslikud.